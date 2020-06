Padovan: “Inter, Conte doveva fare cambi. Tradito da alcuni giocatori”

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport”, analizza Inter-Sassuolo di ieri “assolvendo” parzialmente Conte dalle critiche e individuano i responsabili in alcuni singoli che non sono stati all’altezza

CONTE TRADITO – Conte è stato tradito da alcuni giocatori a cui ha dato fiducia e non si sono dimostrati all’altezza: «Fossi stato Conte avrei fatto gli stessi cambi, facile dire ora che non doveva cambiare. Se si gioca ogni 3 giorni chiaro che deve cambiare per forza, non avesse cambiato avremmo detto che non fa turn over. Alcuni giocatori lo hanno tradito. Ci sono stati errori marchiani come quelli di Ranocchia sul primo gol e Lautaro Martinez sul terzo. Lautaro Martinez è giovane e non è un difensore, si è messo nelle peggiori condizioni. Io credo che lo abbia tradito Gagliardini, ma anche Candreva che deve fare gol nel 3-2 e non lo fa».