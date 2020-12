Padovan: “Inter condannata a vincere? Conte il primo a saperlo. Credo…”

Giancarlo Padovan

Se l’Inter è condannata a vincere, Antonio Conte non è esente da responsabilità. A dirlo è Giancarlo Padovan dagli studi di “Sky Sport”.

OBBLIGHI – L’Inter è considerata la favorita numero uno per lo scudetto a fine stagione. Con buona pace di Antonio Conte che vuole respingere ogni pressione. Ecco le parole di Giancarlo Padovan a riguardo: «E’ ovvio che l’Inter sia condannata a vincere. Conte è il primo a saperlo e a volerlo. Sono certo che nei giorni successivi all’eliminazione dalla Champions League avrà sbranato i suoi giocatori. Il primo a volere obbligatoriamente lo scudetto è lui. Se lui interpreta ogni nostro soffio come lesa maestà, non andremo mai d’accordo. Io credo che Conte sappia che l’Inter, i tifosi, i giocatori, e lui, vogliono lo scudetto. Ma hanno una ragione di più per fare un doblete».