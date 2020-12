Padovan: “Inter con un obiettivo definito. Sono ottimista per stasera”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato dell’Inter che questa sera si gioca tutto in Champions League in casa del Borussia Mönchengladbach

GLI OBIETTIVI – Padovan parla degli obiettivi dell’Inter: «L’obiettivo resta un altro. Non so se è stato viziato da questo, ma tra i due obiettivi l’Inter punta più allo scudetto perché sa che quest’anno più degli altri può vincerlo, perché la Juventus ha cambiato, siamo nel post COVID e nessuno va fortissimo a parte il Milan. Chiaro che è l’obiettivo principale per l’Inter, ma la Champions vuol dire soldi, prestigio. Non ci sono limiti alla provvidenza, il Liverpool ha vinto la Champions due anni fa e da 30 anni non vinceva il campionato. Delle volte capita che arrivi prima l’obiettivo che ti eri posto dopo. Credo che l’Inter stasera farà di tutto per andare avanti e mi sento che farà una grande partita. Ha ritrovato la difesa, ha il miglior attacco, ha un centrocampo che ha ritrovato compattezza, che sa difendere. Sono ottimista, l’unico modo per affrontare questa partita perché serve solo vincere».