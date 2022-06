Padovan: «Inter, con Lukaku scudetto assicurato? Vedi al Chelsea!»

Padovan ospite dagli studi di Sky Sport 24 ha parlato dell’arrivo di Romelu Lukaku all’Inter e della possibilità di vincere lo scudetto.

LOTTA SCUDETTO – Giancarlo Padovan ha commentato così l’arrivo del centravanti belga: «Con Romelu Lukaku vinci lo scudetto? No, perché altrimenti avrebbe vinto anche al Chelsea, ma così non è stato in Premier League. Non immaginavo potesse riscontrare questo tipo di problemi, non è un problema delle altre squadre o del campionato ma della sua squadra, un sistema di gioco che non favoriva né la profondità, né i lanci lunghi, né i cross. Tuchel è sempre stato bituato a giocare con i falsi 9, quei tipi di giocatori non vanno bene a quel tipo di idea».