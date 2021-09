Padovan: «Inter con le antenne dritte! Fiorentina può fare lo scherzetto»

L’Inter stasera alle ore 20.45 sfiderà la Fiorentina allo stadio “Artemio Franchi” di Firenze (vedi articolo) nel match valido per la quinta giornata di campionato. La squadra di Italiano è in un ottimo stato di forma e proverà a fare lo sgambetto ai Campioni d’Italia in carica. Giancarlo Padovan – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, ribadisce proprio questo concetto

PERICOLO SCHERZETTO – L’Inter alle ore 20.45 sfida la Fiorentina di Vincenzo Italiano. Giancarlo Padovan avverte i nerazzurri di Simone Inzaghi, reduci dalla vittoria per 6-1 con il Bologna: «L’Inter evidentemente è in un ottimo momento, oggi penso sia più lo strapotere dell’Inter che la debolezza del Bologna. Fiorentina? I duelli sulle fasce possono essere importanti: per esempio José Maria Callejon ha una grande esperienza, a me piace molto Giacomo Bonaventura che è spesso sottovalutato ma può dare fastidio all’Inter. In generale è il collettivo la cosa migliore della Fiorentina e con Italiano ha trovato quadratura, orgoglio e qualcosa in più sul piano della dignità perché ora è una squadra che fa paura. L’Inter va a Firenze con le antenne dritte perché la Fiorentina sta bene e può fare uno scherzetto».