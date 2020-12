Padovan: “Inter col trequartista? Conte non fa qualcosa in cui non crede”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter dopo la vittoria di ieri che ha tenuto vive le speranze nerazzurre di qualificarsi agli ottavi di finale di Champions League

LUKAKU DECISIVO – Padovan sottolinea quanto sia decisivo Lukaku con un paragone con Icardi: «Icardi era un uomo che cambiava le partite, la personalità non era così straripante, ma è un uomo che ha segnato la storia dell’Inter. Lukaku è fondamentale, io pensavo che il suo rientro rispetto alla partita col Sassuolo, già vinta bene, avrebbe portato tanti gol e sono venuti i gol. L’Inter deve però pensare una cosa, al di là del fatto di essersi rimessa in corsa, non deve subire così tanto perché ieri ha subito di fatto 3 gol e questo non va bene. Lo dice Lukaku, non io: quando sei sul 3-1 la partita deve essere chiusa, l’Inter non deve permettere che un’altra squadra torni in partita».

VIA IL TREQUARTISTA – Padovan parla di Conte che nelle ultime partite sembra aver definitivamente mandato in soffitta gli esperimenti col trequartista: «Conte ci ha provato anche con altri giocatori, vedi Barella. Lui fa meglio di tutti questo 3-5-2, è quello che gli ha dato le più grandi soddisfazioni all’Inter, anche nella scorsa stagione. Lui è tornato al passato e con questo si gioca in futuro. La squadra ha recepito questo sistema, conosce i meccanismi, è salda, compatta e sicura. Con questo andrà avanti e pazienza per Eriksen, tanto abbiamo capito che se possono a gennaio lo vendono. Giusto o sbagliato che sia è meglio per tutti, non è possibile per lui rimanere e per Conte fare una cosa in cui non crede».