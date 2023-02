Padovan: «Inter, col Milan vuole dimostrare una cosa! Darmian…»

Giancarlo Padovan, presente negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter attesa domani sera dal derby con il Milan. Il giornalista commenta le possibili scelte di Inzaghi e analizza il momento delle due squadre

MOMENTO – L’Inter si prepara al derby col Milan. Sarà della gara anche Skriniar, tornato a disposizione dopo la querelle legata al suo mancato rinnovo. Questa l’analisi di Giancarlo Padovan: «Inter? Una squadra carica che vuole dimostrare che la Supercoppa non è stata un episodio. Il Milan invece vorrà farlo. Lukaku-Dzeko? Io non avrei dubbi, io sceglierei il bosniaco. Possibile protagonista del Derby? Nell’Inter Darmian, è in grande forma. Ha rinnovato, sente la fiducia dell’allenatore e dei tifosi. Sta diventando un beniamino. Nel Milan dico Theo Hernandez che è stato il peggiore in campo nell’ultima partita».