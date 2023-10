Padovan: «Inter, col Bologna un problema! Speso tanto col Benfica»

Padovan presente dagli studi di Sky Sport, ha criticato l’Inter e in particolare Simone Inzaghi per la scelta di formazione contro il Bologna.

UN PROBLEMA – Giancarlo Padovan ha individuato un problema in Inter-Bologna: «Non so se è un problema congenito, ma ieri è pesato il fatto di non aver fatto turnover. L’Inter che ha giocato con il Benfica aveva speso tanto perché non si era fermata un attimo ed era stanca. Ci sono degli atteggiamenti con le medio-piccole che non sono giusti, la squadra che va in vantaggio poi si fa recupere».