Padovan: «Inter, benessere economico non chiaro! 2 moltiplicatori di forza»

L’Inter mira ad aprire un ciclo vincente dopo lo scudetto conquistato con Conte. Secondo Giancarlo Padovan, il punto di domanda è l’aspetto economico (vedi articolo) mentre dal punto di vista tecnico vede due punti forza. Di seguito le sue dichiarazioni in diretta su Sky Sport 24

ASPETTI DIFFERENTI – L’Inter di Simone Inzaghi sta proseguendo sulla scia di quella di Antonio Conte, con qualche differenza sul piano del gioco. Secondo Giancarlo Padovan, per aprire un ciclo è necessario un altro aspetto: «Per aprire un ciclo servono tante componenti, uno di questi è il benessere economico che all’Inter non è così chiaro, nel senso che la società ha risolto problemi di liquidità in maniera brillante ma la prospettiva non è a lungo termine. Dal punto di vista tecnico penso ci siano due elementi che dicono che si può aprire un ciclo, anche non avendo i milioni da spendere o spendendone meno delle avversarie: uno è Giuseppe Marotta, che rappresenta la continuità dell’Inter. E’ lui che porta Conte, lui che congeda Conte e va a prendere Inzaghi. L’altro è proprio Inzaghi che prosegue nel segno di Conte esprimendo un gioco a tratti più bello ed emozionante. Io credo che questi due elementi, cioè il management e lo staff, possono essere due moltiplicatori della forza e della potenza dell’Inter».