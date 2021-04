Padovan: «Inter avviata allo scudetto. Futuro? Vediamo i presupposti»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di Sky Sport, ha parlato dell’Inter vittoriosa a San Siro contro il Cagliari.

CHIUSO – Giancarlo Padovan ha parlato a proposito dell’Inter vittoriosa sul Cagliari: «L’Inter è avviata in maniera chiara ed inequivocabile alla vittoria dello scudetto che mancava da undici anni. Antonio Conte può essere contento del lavoro svolto. Futuro? Vedremo se i presupposti che ha creato siano giusti per fare bene anche nei prossimi anni. Conte sfrutta bene le fasce, il gol nasce da una combinazione sugli esterni tra Romelu Lukaku e Achraf Hakimi. Oggi la partita era difficile, il Cagliari si schierava a specchio. I duelli erano difficili, secondo me i nerazzurri hanno prevalso per maggiore qualità e voglia di vincere. Conte può essere soddisfatto».