Padovan: «L’Inter stia attenta al gioco dell’Atalanta! Partita della verità perché…»

Padovan parla della pericolosità dell’Atalanta, prossima avversaria dell’Inter in Serie A. Poi analizza il diverso atteggiamento dei nerazzurri nella partita di ieri contro il Bologna e in quella giocata a Torino. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

VERITÀ – Giancarlo Padovan fa il punto della situazione su Atalanta e Inter (vedi articolo), che si sfideranno nel fine settimana. Intervenuto nel corso della trasmissione di Sky Sport 24, il giornalista dichiara: «L’Atalanta (vedi articolo) ha un quadro valoriale alto, quindi l’Inter deve temerla. Sia perché si gioca a Bergamo sia perché è una squadra di caratteristiche. Fino a due giornate fa era lì, a cinque punti dal Napoli. L’Atalanta ha dei valori e un gioco importante, è aggressiva e può fare anche male all’Inter. Il destino dei nerazzurri dipende dall’Inter stessa. Se gioca come ha giocato ieri sera, con quel tipo di intensità, allora è temibile e vincente. Se gioca come a Torino, dove, nonostante un buon primo tempo, si spegne alla lunga e al primo gol non riesce più a reagire, allora rischia.Atalanta-Inter è una partita verità, sia per l’una che per l’altra. Qualcosa di importante deve uscire. Il pareggio è il risultato che serve di più al Napoli per allungare la sua classifica». Questa l’analisi di Padovan sulle due squadre che saranno protagoniste nello scontro diretto di domenica.