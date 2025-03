Padovan: «Inter, con l’Atalanta un’assenza pesante! Lì la chiave»

Padovan si proietta alla partita di domani tra Atalanta e Inter, valida per la ventinovesima giornata di Serie A. Il giornalista individua la chiave della partita e anche sottolinea un’assenza grave nei nerazzurri di Milano.

CHIAVE DELLA PARTITA – In collegamento su Radio Radio, Giancarlo Padovan si è espresso sulla partita tra Atalanta e Inter. Il giornalista ha trovato una chiave, che potrebbe decidere le sorti dell’incontro. A detta sua, peraltro, la mancanza di un giocatore peserà tantissimo tra le fila della Beneamata. Questo il suo intervento: «L’assenza di Dimarco pesantissima e la partita si gioca sugli esterni. L’Atalanta è forte, l’Inter pure. All’Atalanta manca Cuadrado che aveva fatto bene con la Juventus. Chi crea superiorità numerica e superiorità sugli esterni ha più possibilità di vincere la partita. E quindi l’Inter ha un problema, un minus, gli mancherà Dimarco. L’Atalanta non avrà Cuadrado, ma ha comunque Zappacosta che è molto importante. La partita è incerta, la possono decidere o indirizzare dei dettagli e tra questi il dettaglio dell’attività degli esterni, che sono i quinti per l’Inter, e i quarti della Dea, possa rappresentare la chiave della partita». I nerazzurri di Milano per ovviare all’assenza di Dimarco dovrebbe optare sulla fascia sinistra per il brasiliano Carlos Augusto, il quale è ritornato arruolabile una settimana fa contro il Monza.