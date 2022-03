Padovan: «Inter, è arrivata l’ora di cedere Lautaro Martinez. Barella? Male»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha espresso alcune considerazioni piuttosto forti su Lautaro Martinez e Barella. Il centrocampista sardo criticato in Nazionale

ITALIA − Padovan stronca Barella in Nazionale: «Giovedì Sandro Tonali doveva essere sicuramente al posto di Nicolò Barella, che è stato assolutamente insufficiente. Mancini lo sapeva e bisogna dirlo. Tonali lo vedo in Nazionale. Spinazzola e Chiesa poi non c’erano, forse avremmo vinto contro la Macedonia del Nord… Tonali, Chiesa e Spinazzola, tre giocatori: due ritrovati e uno che secondo me deve giocare».

ATTACCO NERAZZURRO − Poi, una considerazione di Padovan su Lautaro Martinez: «È arrivato il momento di cedere Lautaro Martinez. C’è in giro un certo Dybala. Se io credo in Dybala e credo in un progetto su di lui sfruttandolo come secondo attaccante allora io vado sulla piazza e prendo Dybala che costa 5-6-7 ml di ingaggio».