Padovan: «Inter ancora brillante ma subordinata ai risultati del Milan»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, si è espresso sulla lotta Scudetto con Inter e Milan coinvolte. I nerazzurri, a detta sua, non possono guardare solo a loro stessi

DESTINO IN MANO AGLI ALTRI − Padovan commenta il duello tra le due milanesi: «Il calendario ce l’ha peggio il Milan secondo me ma ha più entusiasmo e quei 2 punti sono un propellente fondamentale. Contro Verona e Atalanta ha due risultati su tre. Inoltre, vincere all’ultimo con Lazio e Fiorentina ti da consapevolezza e fiducia. L’Inter può avere ancora entusiasmo, ha ancora una certa brillantezza ma è subordinata ai risultati degli altri, non può pensare solamente a se stessa».