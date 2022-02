Padovan: «L’Inter ama e segue Inzaghi. C’è un giocatore imprescindibile»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ritiene indiscutibile il legame tra l’Inter e Inzaghi. Poi, il giornalista si concentra su un giocatore nerazzurro

SEGUITO − Padovan non ha dubbi sul connubio Inzaghi e squadra: «Simone Inzaghi ha la squadra in pugno, la sconfitta nel Derby non aveva messo in dubbio questo. È seguito e amato dai suoi giocatori, è un allenatore vincente che adesso vuole mettere lo scudetto nella sua bacheca. Poi dice la sua su Dzeko: «Napoli-Inter? Si andrà sicuramente su Edin Dzeko-Lautaro Martinez. Dzeko è imprescindibile in questo momento non solo per la struttura di gioco che può fare ma anche perché è ampiamente in forma».