Padovan: «In caso di pareggio, il bonus dell’Inter vale di più! Non fuga ma…»

Padovan spiega perché l’Inter dovrà tifare per un pareggio in Napoli-Milan. Il giornalista, ospite a “La Casa dello Sport” su Sky Sport 24, dà peso ai tre punti che la squadra nerazzurra può ancora addizionare alla sua classifica

DA 0 A +3 – Dopo aver parlato di Napoli-Milan (vedi dichiarazioni), Giancarlo Padovan dettaglia meglio il suo pensiero sulla lotta Scudetto in Serie A: «Con un pareggio stasera, andrebbero tutti primi a 58 punti in classifica. Ma l’Inter avrebbe un bonus che conta di più. Battendo il Bologna nel recupero, andrebbe a +3 su Milan e Napoli. Tre punti in più non è una fuga. E nemmeno una mini-fuga. Ma qualcosa di consistente da mettere tra te e gli altri, a questo punto della stagione, sì». Questa la riflessione di Padovan in attesa dello scontro diretto in programma stasera.