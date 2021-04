Padovan: «Handanovic verso pensionamento. Inter, Barella capitan futuro»

Per Giancarlo Padovan sarà Barella il prossimo capitano dell’Inter. Il giornalista è dell’idea che a breve Handanovic sarà rimpiazzato in porta, facendo così anche passare la fascia di braccio. Queste le sue parole nel corso di “Sky Saturday Night”.

AVVICENDAMENTO VICINO – Giancarlo Padovan, prima di analizzare la rosa, dà un giudizio sul finale di stagione: «Se l’Inter gioca e vince non deve fare tabelle, perché va a vincere lo scudetto che ha già vinto da un paio di mesi. Nicolò Barella capitan futuro? Sì, perché mi sembra già un giovane leader tecnico della squadra. Perché mi sembra che Samir Handanovic vada verso un pensionamento, forse un po’ anticipato, ma non mi sorprenderei affatto se l’Inter volesse cambiare questo portiere. Non so se sia giusto o riconoscente, ma il calcio è così e la stagione di Handanovic non è stata straordinaria, soprattutto nelle ultime partite. Barella sì, perché ha una personalità spiccata, da leader. È seguito e fa da guida ai suoi compagni, però contemporaneamente non è un montato».