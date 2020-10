Padovan: “Hakimi molto forte, Inter a proiezione offensiva”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter dopo la vittoria di ieri contro il Benevento sottolineando la grande prestazione del nuovo acquisto Hakimi

GIOCATORE FORTE – Padovan sottolinea le grandi doti di Hakimi mostrate ieri contro il Benevento e anche nello scampolo di partita alla prima giornata contro la Fiorentina: «La sensazione è questa, è un giocatore molto forte che consente a Conte, che giochi col 3-5-2 o col 3-4-1-2, di non rinunciare a un uomo davanti. Quando giochi a quattro in difesa accetti l’uno contro uno in difesa perché hai i laterali che spingono e qui hai un laterale che spinge. Il giocatore è in costante proiezione offensiva e questo spiega perché l’Inter segna tanto ma subisce un po’ troppo. Io penso che sia arrivato il tempo che il campionato lo vinca chi ha il miglior attacco e non la miglior difesa».