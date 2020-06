Padovan: “Hakimi grande giocatore, vale tutti i soldi spesi”

Hakimi è sempre più vicino a diventare un giocatore dell’Inter. Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport”, parla del centrocampista marocchino come di un grande colpo di mercato

GRANDE GIOCATORE – Padovan è entusiasta per l’arrivo di Hakimi all’Inter: «Grande giocatore e grandi prospettive, quest’anno 9 gol e 10 assist. Fa la fascia con grande disinvoltura. Unica cosa da chiedersi è se riesce a coprire l’intera fascia come vorrebbe Conte. Un grande acquisto, vale tutti i 40 milioni. E’ il primo vero grande colpo di mercato della stagione per le grandi squadre».