Padovan: “Gomez? Partita lunga, l’Atalanta non tira la corda e l’Inter…”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport 24”, ha parlato del caso Gomez che scuote l’Atalanta e che potrebbe essere il tormentone di mercato di gennaio con l’Inter in prima fila

PARTITA LUNGA – Padovan sostiene che la situazione di Gomez è destinata a prolungarsi: «La società non lo vuole cedere in Italia. Ovunque vada l’Atalanta non se ne libererà gratis e questo è un punto dolente. Il giocatore vorrebbe l’Italia anche per rivincita, ma ci sono squadre che si tirano indietro appena sentono richieste di 15-20 milioni, ma anche l’Atalanta non può tirare la corda. Tutti sanno che lo devono vendere e non possono chiedere 20 milioni. Sarà una partita lunga, per me l’Inter è davanti a tutti».