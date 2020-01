Padovan: “Giusto volere Young adesso. Inter da Scudetto con Vidal”

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di “Sky Sport”, ha commentato le notizie di mercato in casa Inter. Su tutti, i nomi caldi sono Ashley Young e Arturo Vidal: entrambi i profili sono apprezzati da Antonio Conte

ESTERNO – Giancarlo Padovan commenta l’eventuale acquisto di Ashley Young: «L’Inter ha perso quasi definitivamente Asamoah, la necessità nasce da questo. Young sull’esterno è molto bravo, è un po’ datato ma è un giocatore di forza con anche ottima qualità tra i piedi. È sicuramente un giocatore che piace a Conte, a lui piaciono i calciatori che sprigionano forza, agonismo e carisma. È giustissimo volerlo subito, all’Inter a giugno non serve. A giugno si possono cercare profili più giovani e con maggiore prospettiva, credo sia un’operazione fattibile».

CENTROCAMPO – Padovan ha parlato della situazione Vidal: «Secondo me è più che sufficiente per puntare allo Scudetto. Non mi sembra che l’Inter sia messa male a centrocampo, anzi: con il cileno farebbe un salto di qualità, guadagnerebbe un assaltatore che segna oltre le due punte. Ampliare la rosa di quelli che vanno a bersaglio dà possibilità in più, Vidal è uno che va spesso a segno. Conte sarebbe molto rammaricato se non gli portassero a casa il cileno, che ora però è accerchiato dai propri compagni».