Padovan – giornalista sportivo -, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, parla della lotta scudetto, che considera ormai chiusa con l’Inter saldamente in testa. Poco da fare per il Milan, addirittura nulla per la Juventus

GALOPPO NERAZZURRO – Per Giancarlo Padovan in Serie A non esiste più la lotta scudetto a tre e forse neanche a due: «Freud ha portato una grande ventata di entusiasmo con la sconfitta contro il Benevento… Io penso che l’Inter temesse ancora un po’ l’avvicinamento della Juventus, che adesso non solo si è fermata ma è uscita definitivamente e palesemente dai giochi scudetto. Il Milan l’ha avvicinata ma ha una partita in più e l’Inter deve giocarla contro il Sassuolo. Nazionali? Più che altro, l’Inter può essere infastidita dalla pausa, che ha interrotto questo gran galoppo di vittorie consecutive, che si poteva consolidare senza lo stop. La squadra che non ha il trequartista classico è prima in classifica e ha più giocatori da mandare in assist. Più si è polivalenti, più per il collettivo sei fruibile e utile». Questo il commento di Padovan, che vede nell’evoluzione tattica senza numero 10 in campo il segreto del successo nerazzurro.