Padovan: «Fiorentina-Inter, per entrambe finale ‘di prova’! Handanovic…»

Giancarlo Padovan, negli studi di Sky Sport, ha parlato della finale di Coppa Italia fra Fiorentina ed Inter in programma questa sera

SCELTE – Queste le parole di Padovan: «Coppa Italia? Inzaghi ripropone Handanovic, forse all’ultima finale con l’Inter. Sarà capitano ed in caso di vittoria potrebbe alzare una coppa, e sarebbe una conclusione di rapporto molto buona. Per il resto il tecnico mette tutti i titolari disponibili. La Fiorentina e l’Inter sono in una situazione particolare, entrambe avranno un’altra finale, stasera sarà una sorta di “finale di prova”. Non siamo all’ultima spiaggia, il calcio offre a loro qualcosa di importante anche dopo. Per me l’Inter è favorita, ha un undici migliore della Fiorentina. Poi ci sono le partite da giocare: a volte prendono direzioni strane, un’episodio può influenzarle ed indirizzarle da una parte piuttosto che dall’altra».