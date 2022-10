Padovan: «Fiducia in Asllani, più che Inzaghi! Su Dimarco un errore»

Si avvicina Inter-Roma, gara in programma a San Siro alle ore 18. Negli studi di Sky Sport, Giancarlo Padovan ha presentato la sfida concentrandosi soprattutto su due giocatori. Ovvero Kristjan Asllani e Federico Dimarco. Di seguito l’analisi del giornalista e opinionista sportivo.

FIDUCIA – Uno dei giocatori sicuramente più attesi per Inter-Roma è Kristjan Asllani, chiamato al non facile compito di sostituire Marcelo Brozovic. Proprio di lui – ma non solo – ha parlato Giancarlo Padovan: «Ho fiducia in Asllani più di quanta ne abbia Inzaghi. Non ha praticamente mai giocato fin qui. Ma per trovartelo pronto devi anche dargli minuti. Brozovic è infortunato, ma era anche squalificato. Può capitare quindi di doverlo sostituire. L’Inter è complessivamente più forte della Roma e oggi le assenze verranno assorbite dalla squadra. Perché ha trovato, in nazionale, un grande Dimarco. Non deve fare il terzo di difesa ma l’esterno».