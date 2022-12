Padovan: «Fabbian centrocampista moderno, segna. Piace agli allenatori»

Fabbian sta stupendo in Serie B con la maglia della Reggina. Numeri e prestazioni che gli hanno garantito la convocazione di Mancini in Nazionale. Ne parla Padovan

MODERNO − Giancarlo Padovan, su Sky Sport, ha parlato delle caratteristiche del proprietà Inter, in prestito in Calabria: «Stage Nazionale? Sono favorevole che si guardi anche in Serie B. Giovanni Fabbian è centrocampista che segna, caratteristica che i nuovi allenatori stanno cercando molto, vedi Massimiliano Allegri. Si tratta di un giocatore moderno, polivalente in queste senso. Reggina-Bari partita difficile, equilibrata. Ma secondo me il Bari parte leggermente avanti, resta una squadra pericolosa per la Reggina».