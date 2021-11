Padovan: «Dzeko non è Lukaku ma finora non l’ha fatto rimpiangere»

Giancarlo Padovan, su Sky Sport 24 durante l’edizione del Calcio è servito, ha parlato degli attaccanti più maturi delle squadre di Serie A. Al centro del dibattito, Dzeko dell’Inter con Immobile e Ibrahimovic

ATTACCANTI − Queste le parole di Padovan sulle punte delle big di Serie A: «Edin Dzeko e Ciro Immobile possono spostare moltissimo, segnano con regolarità nello loro squadre. Sono indiscutibili. Dzeko non è Romelu Lukaku ma finora non lo ha fatto rimpiangere. Più loro di Zlatan Ibrahimovic che deve essere preservato maggiormente, gli acciacchi si fanno sentire così come i 40 anni».