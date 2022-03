Padovan: «Dybala, spero resti in Italia. Futuro? Inter ma occhio al Milan»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato la situazione legata a Dybala che lascerà la Juventus a zero. Sul futuro, potrebbe esserci un derby milanese tra Inter e Milan

FUTURO − Padovan giudica l’addio a zero della Joya: «Spero che Paulo Dybala resti nel campionato italiano. I preludi sul suo addio dalla Juventus c’erano da tempo. Già a dicembre si stava per intravedere qualcosa. Per me deve rimanere in Serie A perché è un valore importante. Futuro? In teoria, lo vedo all’Inter anche se penso che il Milan possa farci un pensiero».