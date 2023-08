Padovan duro: «Sanchez acquisto scellerato! Quando non gioca…»

Sanchez è tornato all’Inter dopo un solo anno al Marsiglia mentre Correa ha fatto il percorso inverno. Il cileno arriva da parametro zero e ha firmato un contratto di un solo anno. Padovan commenta l’operazione dei nerazzurri in maniera aspra. Di seguito il suo intervento su TMW Radio

FOLLIA – Alexis Sanchez è tornato a sorpresa all’Inter da parametro zero. Giancarlo Padovan non usa mezzi termini per definire l’operazione dei nerazzurri: «È un acquisto scellerato. Innanzitutto via un elemento di ventinove anni (Joaquin Correa, ndr) e ne arriva uno di trentaquattro. In più Sanchez è un mina spogliatoi, perché quando non gioca assilla l’allenatore con richieste e malumori. Francamente non lo avrei ripreso, anche perché l’ultima volta per andarsene chiese una buonuscita di quattro milioni».