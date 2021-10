Padovan: «Dumfries un problema in Sassuolo-Inter! Darmian meglio»

Giancarlo Padovan, intervenuto negli studi di “Sky Sport”, ha parlato dell’Inter, reduce dalla vittoria per 1-2 in rimonta sul campo del Sassuolo. Il giornalista è critico nei confronti di Dumfries, in difficoltà contro i neroverdi

CAMBI – Giancarlo Padovan ha parlato a proposito dell’Inter, reduce dalla sofferta vittoria contro il Sassuolo in Serie A: «L’Inter ha fatto quattro cambi in un colpo solo. È una novità, è la prima volta. Dumfries è stato un problema, Darmian entrato al suo posto ha fatto nettamente meglio. Sulla sinistra Rogerio e Boga hanno sventrato i nerazzurri. Inzaghi ha rimesso in piedi la squadra che ha sentito questa “frustata” benefica. L’Inter a quel punto non poteva che vincere. Dzeko? Ha fatto 6 gol fino ad ora, lo scorso anno a Roma ne ha segnati 7 in tutta la stagione. Prestazioni in Champions League? In Europa bisogna essere più coraggiosi, ieri la squadra lo è stata. Deve giocare in maniera più offensiva e sfruttare le occasioni».