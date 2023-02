Padovan: «Duello Calhanoglu-Tonali in Inter-Milan? Vedo un netto favorito!»

Giancarlo Padovan, ospite dagli studi di Sky Sport, ha espresso la sua opinione riguardo Inter-Milan in programma domenica 4 febbraio, in particolare un duello a centrocampo tra Hakan Calhanoglu e Sandro Tonali

DUELLO A CENTROCAMPO – Padovan ha parlato così del duello a centrocampo tra Hakan Calhanoglu e Sandro Tonali in vista del derby di Milano: «Da capire se il primo giocherà, come penso, o se invece rientrerà Marcelo Brozovic. Questo scontro me lo immagino con una supremazia di Calhanoglu perché è in forma e sente moltissimo la partita. Tonali è giù di corda dal punto di vista atletico e commette qualche errore di troppo».