Padovan dubita: «Vlahovic non sembra un giocatore da top Club!»

Giancarlo Padovan si è espresso sulla possibilità che Dusan Vlahovic approdi in un altro top Club italiano dopo l’eventuale risoluzione del contratto con la Juventus. Di seguito le sue parole.

IL RAGIONAMENTO – Dusan Vlahovic è un nome da seguire potenzialmente in ottica Inter in relazione alla possibilità che si liberi a zero dalla Juventus in estate. A parlare, generalmente, di un eventuale approdo del serbo in un’altra big della Serie A – dopo l’esperienza in bianconero – è stato il giornalista Giancarlo Padovan. Di seguito il suo commento a Sky Sport: «Ho la sensazione che non sia un giocatore da top Club. Questo è quando dimostrato dal serbo nella sua avventura alla Juventus, dopo quanto fatto alla Fiorentina». Insomma, un eventuale ingaggio del classe 2000 da parte dell’Inter sarebbe visto come un azzardo, stante l’incertezza legata al rendimento di Vlahovic in un’altra big del calcio italiano. In ogni caso, non è da escludere che il Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta voglia provare a prendersi questo rischio.