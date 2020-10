Padovan: “Darmian con esperienza, puÃ² giocarsi le carte all’Inter”

Padovan: “Darmian con esperienza, può giocarsi le carte all’Inter”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato di Matteo Darmian, arrivato all’Inter nelle ultime ore di mercato e che può a suo dire giocarsi delle chance importanti con la maglia nerazzurra

GIOCATORE ESPERTO – Padovan sostiene che l’esperienza, anche internazionale, di Darmian possa dargli la possibilità di giocarsi carte importanti all’Inter: «Ha fatto esperienza in Premier League, ha vinto un’Europa League con Mourinho giocando finale e semifinale. Ha vinto qualcosa, voleva tornare in Italia e giocare di più. A Parma è stato rigenerato, anche se non ne aveva un bisogno particolare. Ha fatto una buona stagione ed è pronto a giocarsi le sue carte all’Inter».