Padovan: «Cuadrado, rigore cercato! Calvarese da 3, non vede niente»

Padovan contesta l’arbitraggio di Calvarese in Juventus-Inter, vista la serie di terribili errori che hanno indirizzato il 3-2. Il giornalista, nel corso di “Sky Saturday Night”, gli dà lo stesso voto della nostra moviola (vedi articolo) e ironizza su come Cuadrado ha ottenuto il rigore.

LA SOLITA TEATRALITÀ – A Giancarlo Padovan il rigore che ha deciso Juventus-Inter piace molto poco: «Quel rigore è cercato. Juan Guillermo Cuadrado ha cercato il contatto, l’arbitro ha punito il contatto e non ha cercato di capire cosa volesse Cuadrado. Lui ferma la palla e va a cercare il contatto con Ivan Perisic. È un rigore fiscale, di un arbitro che in due casi non ha visto i rigori: c’è voluto il VAR, per quello dell’Inter e per quello della Juventus. Nel terzo caso, quando c’è stato il 2-2 dell’Inter, aveva fischiato il contrario: fallo di Romelu Lukaku su Giorgio Chiellini. Diciamo che il pomeriggio di Gianpaolo Calvarese è da 3, perché non vede niente. E nell’ultimo, secondo me, si fa un po’ abbindolare da Cuadrado, che non fa simulazione ma cerca il contatto. Un pochino, se posso andare a tirare fuori cose di una settimana fa, come aveva fatto il giocatore del Benevento (Nicolas Viola, ndr)».