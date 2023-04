Padovan: «Coppa Italia, Bonucci in campo nella lite è da punire!»

Il giornalista Giancarlo Padovan, a Radio Sportiva, è tornato a parlare della lite sul finire di Juventus-Inter in Coppa Italia. Il suo riferimento è andato in particolar modo su Leonardo Bonucci. Ecco perché.

PUNIRE − Giancarlo Padovan, a “Microfono Aperto” su Radio Sportiva, è tornato a parlare del parapiglia che c’è stato nel finale di Juventus-Inter (vedi articolo). Le sue parole: «Leonardo Bonucci, nel finale della Coppa Italia è apparso in campo nel parapiglia finale. Pur non essendo stato neanche convocato. E ciò purtroppo accade anche con tante altre squadre di Serie A. In campo ci va troppa gente. Anche chi non dovrebbe. Io toglierei le panchine aggiuntive e distinguerei panchina e tribuna. Vorrei proibire di entrare in campo. Bisogna punire. Magari una squalifica per lui è troppo. Considerando che Lautaro Martinez dopo l’Atalanta è stato solo punito con un’ammenda per aver insultato l’arbitro. Però servono punizioni. In ogni caso non mi sembra che la Juventus non venga punita. Quest’anno a campionato in corso ne ha subite diverse e non mi sembra che ci siano privilegi. Anche perché secondo me, anche se le restituissero i 15 punti, comunque avrà altro di cui rispondere. Poi squalificare Bonucci, che non gioca mai, non sarebbe rilevante e quindi sarebbe abbastanza inutile».