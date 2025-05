Padovan convinto: «Inter quest’anno non vincerà nulla, ma Inzaghi non rischia»

Le parole di Giancarlo Padovan, pronunciate questa mattina ai microfoni di Radio Radio, fanno rumore e alimentano il dibattito attorno alla stagione dell’Inter. Secondo il giornalista, i nerazzurri non vinceranno nulla e la loro annata può già considerarsi finita.

NO RISCHIO – Giancarlo Padovan prevede una stagione con zero titoli per l’Inter, ma salva così il tecnico: «Inzaghi secondo me ha fatto bene anche se non dovesse vincere nulla quest’anno all’Inter, ma mettiamo in conto qualche polemica qualora non dovesse vincere nulla. Io non credo che avverrà perché credo a quello che dice Marotta. Inzaghi ha lavorato bene. La finale di Champions League sarà al di sopra delle possibilità dell’Inter perché il Barcellona è più forte, ha più talento. La favorita per me resta il Barcellona, ma se l’Inter dovesse andare in finale di Champions League significa che ha fatto un miracolo. Lo scudetto per me lo ha già perso. In Italia ha la rosa più forte e questo qualche riflessione sull’atteggiamento di Inzaghi lo porterà, ma questo non porterà alla sua sostituzione».

Inter con zero titoli, siete così sicuri?

ALTRE FAVORITE – L’Inter, è vero, è uscita dalla Coppa Italia e ha perso punti pesanti in campionato, ma si trova ancora a soli tre punti dalla vetta e ha alle porte una semifinale di Champions League tutta da giocare, contro un Barcellona che, nella gara d’andata, ha sì mostrato talento, ma ha anche subito tre gol in casa propria. Parlare di “stagione finita” appare un azzardo, soprattutto alla luce della prova di carattere vista a Montjuïc. L’impressione è che Padovan abbia scelto un approccio definitivo, quasi sentenziale, dimenticando che nel calcio i verdetti si scrivono sul campo. L’Inter ha ancora tutto da giocarsi, e bollare questa annata come “fallita” a inizio maggio è una posizione tanto netta quanto discutibile.