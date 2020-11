Padovan controcorrente: “Amichevole inutile? No! Guardate Bastoni…”

Alessandro Bastoni

Padovan – giornalista sportivo -, ospite a “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, spiega l’importanza dell’ultima partita dell’Italia, in particolare in riferimento all’utilizzo dell’interista Bastoni

OTTIME INDICAZIONI – Il 4-0 dell’Italia nell’ultima amichevole continua a far discutere, ma non Giancarlo Padovan che vede il bicchiere mezzo pieno: «Si è detto che Italia-Estonia è stata una partita inutile, ma io non sono d’accordo. L’amichevole è servita anche per capire che un giovane come Alessandro Bastoni può già giocare in questa Nazionale Italiana. Ha fatto bene giocando nel ruolo di centrale, in cui al momento abbiamo defezioni, da Alessio Romagnoli a Leonardo Bonucci. Bastoni può diventare molto utile per l’Italia di Roberto Mancini». Questo il commento di Padovan sul numero 95 dell’Inter.