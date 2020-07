Padovan: “Conte si Ã¨ arreso per lo scudetto? Non lo dirÃ  mai”

Padovan: “Conte si è arreso per lo scudetto? Non lo dirà mai”

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato della lotta scudetto ormai praticamente finita ma sostiene che il tecnico dell’Inter Antonio Conte non lo vuole ammettere

CONTE SI E’ ARRESO? – Padovan parla di Conte e di come il tecnico nerazzurro non ammetterà mai che sia finita: «Un sì non lo dice, non si arrende mai ed è giusto che non si arrenda, però la classifica la vede anche lui e sa cosa manca alla Juventus. Quando era a 6 punti diceva che solo la Juventus poteva perdere. Intimamente si è arreso, ma non lo ammetterà. Ad oggi comunque resta una stagione positiva».