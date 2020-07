Padovan: “Conte piÃ¹ sereno? Dopo Verona ha fatto tutto lui”

Padovan: “Conte più sereno? Dopo Verona ha fatto tutto lui”

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, ha parlato del momento dell’Inter dopo la vittoria di ieri contro il Torino e della posizione di Antonio Conte apparso ieri molto più sereno sul suo futuro in nerazzurro

LA VITTORIA FA DIFFERENZA – Padovan sostiene che il caos Conte sia stato scatenato dallo stesso tecnico: «Si è inventato tutto Conte dopo la partita brutta contro il Verona quando era arrabbiato, poco sereno e poco lucido e ha cominciato a dire che deve parlare con la società. Nessuno aveva detto niente. La differenza la fa la vittoria, ha vinto ed è sereno e vede le cose con serenità. E’ un Conte diverso e finalmente accettabile, con meno impeto e più razionalità».

IL CASO ERIKSEN – Padovan parla anche di un Eriksen che al momento non sembra essere inserito nell’Inter: «Non c’è feeling, è bocciato. Non è un caso, non lo vede proprio. Non dico non gli interessi, ma non lo utilizza. Non è che non vanno d’accordo, non parlano lo stesso linguaggio. Conte ha detto che non è la Premier, è un campionato tattico, la preoccupazione di molti allenatori è la copertura ed Eriksen la fa così così o non la fa».