Padovan: “Conte? Occhio anche a cosa dice lui! Inter, viatico migliore”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan

Padovan risponde a Conte dopo che, più volte, il tecnico dell’Inter ha fatto notare la negatività sui nerazzurri (vedi articolo). Il giornalista, parlando a Sky Sport, sostiene poi che in Champions League non sia ancora detta l’ultima parola.

LA REPLICA – Giancarlo Padovan rispedisce al mittente le critiche di Antonio Conte verso la stampa: «Occhio anche a quello che dice lui. Se dice che chi critica fa uso di vino… (ride, ndr) L’Inter può farcela anche in Champions League: è carica, la partita col Real Madrid non è stata un episodio ma ha chiuso due partite brutte, una vinta col Torino e una persa. Sa ancora stanare l’avversario e metterlo in difficoltà, non c’è viatico migliore per l’Inter e per Conte per andare a Monchengladbach a fare quella doppia vittoria. Lì, e poi in casa con lo Shakhtar Donetsk».