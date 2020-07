Padovan: “Conte? Nessuno chiede lo scudetto al primo anno”

Giancarlo Padovan, ospite in studio per “Sky Sport 24”, parla del momento dell’Inter assolvendo parzialmente il tecnico Conte per l’obiettivo scudetto mancato

NESSUNA RICHIESTA – Padovan sostiene che Conte non fosse in grado di vincere lo scudetto fin dal primo anno: «A Conte si chiedeva di essere competitivo fino in fondo, non di vincere lo scudetto. Lo scudetto lo chiedevo io e forse ho esagerato. L’Inter ha ripreso dopo la sosta a 6 punti dalla Juventus ed era recuperabile, la società non chiede mai a un allenatore di vincere o arrivare secondo, gli chiede di fare il massimo e il massimo è vincere. Conte aveva abituato a vincere al primo anno, penso non ce la faccia, ma attenzione che c’è ancora l’Europa League».