Padovan: «Conte-Inter? Non vedo altre offerte valide. Allegri tra 2 squadre»

Il giornalista sportivo Giancarlo Padovan ha parlato dagli studi di Sky Sport 24 durante “Il calcio è servito” in merito al futuro di Conte all’Inter. Qualche battuta anche su Allegri, possibile piano B della società nerazzurra

PANCHINA INTER − Giancarlo Padovan ritiene che l’allenatore pugliese debba rimanere all’Inter. Le sue parole: «Non c’è motivo di separazione tra l’Inter e Antonio Conte, soprattutto per la società. Quale progetto tecnico il pugliese potrà prendere che non sia l’Inter? Forse il Real Madrid, ma non c’è alcuna offerta. Credo che Massimiliano Allegri sia diviso tra due piazze: Juventus e Inter». Questo il commento di Padovan, che quindi continua a vedere uno tra Conte e Allegri sulla panchina dell’Inter.