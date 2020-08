Padovan: “Conte-Inter, 2 obiettivi. Lukaku riferimento, Eriksen senza posto”

Padovan ha parlato del percorso dell’Inter in Europa League e dell’ottima conduzione di Conte in casa nerazzurra. Lukaku è ormai un uomo cruciale per la Beneamata, mentre Eriksen deve ancora trovare ruolo e continuità. Di seguito le dichiarazioni per SkySport24

OBIETTIVI E UOMINI DECISIVI – Giancarlo Padovan e i temi caldi in casa nerazzurra: «Conte sta facendo bene all’Inter. Le sue esternazioni erano difficilmente comprensibili alla luce di quanto fatto. Bisognava accorciare il gap dalla Juventus e poi c’è l’Europa League: vincerlo è una grande possibilità. Sarebbe un motivo di riscatto molto forte, dopo l’eliminazione in Champions League. Lukaku? E’ un punto di riferimento, fa salire la squadra: nessuno gli porta via il pallone – dice Padovan –. Lavora col fisico, ma abbina anche doti tattiche e tecniche. Non fa solo gol. Eriksen? Ci sono dei dubbi dal 1′. Nel 3-5-2 non c’è posto con Brozovic e Barella. Conte aveva inventato il 3-4-1-2 e il cambiamento non ha dato frutti immediato. Per questo Conte lo utilizza come dodicesimo uomo, un ruolo che gli sta stretto. Il percorso, però, è lungo e l’allenatore potrebbe cambiare nuovamente l’anno prossimo».