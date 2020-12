Padovan: “Conte ha insegnato all’Inter tanti modi per vincere. Gomez…”

Giancarlo Padovan

Padovan ritiene che Conte possa portare l’Inter a vincere la Serie A. Il giornalista, nel corso di “Sky Saturday Night”, ha parlato anche delle voci di mercato su Gomez, dato che il Papu andrà via dall’Atalanta.

VINCERE PER FORZA – Giancarlo Padovan giudica il momento, in attesa dello Spezia: «Col Napoli io dico che l’Inter è stata molto fortunata. È stata una partita in cui ha girato tutto per il verso giusto e Samir Handanovic ha parato il parabile e l’imparabile. Detto questo è vero che Antonio Conte gioca un po’ così, cioè gli piace comandare il gioco ma sa fare anche il controgioco. Sa attendere il momento propizio, la partita col Napoli è stata d’attesa da parte di entrambe le squadre sbloccata al 70′ con l’occasione di Lorenzo Insigne, il colpo di tacco parato, e il rigore. È stata una partita d’attesa, dove le due squadre volevano vedere chi faceva la prima mossa. Certo, Conte ha insegnato all’Inter tanti modi di vincere: ora si tratta di sintetizzarli e di portare a casa questa vittoria. Secondo me il campionato vede l’Inter favorita».

DA PRENDERE – Padovan poi promuove, in vista del mercato di gennaio, l’acquisto di Alejandro Gomez: «Io fossi l’Inter lo prenderei. Intanto perché Conte sarebbe contento se facesse un’operazione di mercato a gennaio. Però anche il Milan potrebbe averne bisogno, comunque è un giocatore completo. Sa fare la seconda punta, il trequartista, sa essere anche un centrocampista offensivo perché ha grandi rientri e aerobicamente è completo. Penso che, prima che le squadre estere, andranno prima i grandi club italiani».