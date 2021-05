L’Inter archivierà la stagione dello scudetto domenica prossima a San Siro con l’Udinese dopodiché dovrà pensare al futuro (vedi articolo). Secondo Padovan – intervenuto a “Super Weekend”, in onda su “Sky Sport” – Conte farà di necessità virtù. Di seguito le sue dichiarazioni.

UN PASSO VERSO L’ALTRO – L’Inter tra una settimana inizierà a delineare il futuro di Antonio Conte in primis. Giancarlo Padovan invita il tecnico nerazzurro a tendere una mano al club: «Chi deve fare un passo verso l’altro? Lo deve fare Conte anche se è difficile, perché è attaccato all’idea di vincere: non sente nessuna scusa. La realtà dell’Inter però è allarmante. Certo, condivisa con tanti altri club. La situazione è questa: Conte o non Conte, Steven Zhang o non Steven Zhang. La situazione economica non prevede che ci sia un’eccezione, direi che hanno tutti delle grandi difficoltà. Quindi penso che Conte sia portato ad avere una posizione di buonsenso e che dica ‘resto all’Inter per vincere, affinché non venga smantellata la squadra e anche perché se non resto all’Inter dove vado?’. Conte dove va per il suo progetto vincente? Non ci sono oggi tante squadre che ti dicono vieni qui che abbiamo tanti soldi da spendere. Quindi penso che faccia di necessità virtù. Conte ultimamente ha ripetuto spesso una frase molto salentina: Dio vede e provvede. Ecco, ci deve essere quello ma anche una mano che stringa l’altra».