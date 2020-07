Padovan: “Conte fa un mea culpa a metÃ , Inter problema mentalitÃ ”

Padovan: “Conte fa un mea culpa a metà, Inter problema mentalità”

Condividi questo articolo

Giancarlo Padovan, ospite in studio su “Sky Sport”, analizza la sconfitta subita ieri dall’Inter conto il Bologna e l’atteggiamento di Antonio Conte

OCCASIONE PERSA – Padovan sottolinea l’occasione persa dall’Inter e l’ammissione di responsabilità di Antonio Conte: «Mi viene da commentare come uno che ha perso una grande occasione. Vincendo, e sembrava semplice, sarebbe andato a un punto dalla Lazio e avrebbe concorso pienamente per lo scudetto. Lui pensava a questo e la delusione è enorme. Mi viene da pensare che Antonio Conte faccia mea culpa a metà, sono anche io responsabile, ma ho trovato un pacchetto preconfezionato. Non è vero, Lukaku è la prima dimostrazione, forse parla di Godin che non lo ha molto utilizzato. A gennaio poi gli è arrivato Eriksen che se non è un fuoriclasse poco ci manca, anche se ieri è stato deludente. Nel girone di ritorno è una classifica mediocre, è una caratteristica di questa squadra. Non ha mentalità fino in fondo, anche nelle partite. Questa idea di non ammazzare le partite è un fatto di mentalità, è una squadra che vivacchia convinta di avere forze superiori a quelle che ha».