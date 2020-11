Padovan: “Conte deve recuperare veemenza. I risultati parlano chiaro”

Giancarlo Padovan

Giancarlo Padovan, opinionista di “Sky Sport”, ha commentato l’atteggiamento di Antonio Conte nell’ultimo mese. I risultati del campo non stanno dando ragione al tecnico, che però non sembra a rischio al momento

CARATTERE – Il cambio di atteggiamento di Antonio Conte, nel post partita, ha creato non pochi problemi al panorama mediatico italiano. Nelle ultime partite, l’Inter ha raccolto solamente una vittoria a Genova. Troppo poco per essere soddisfatti, soprattutto in Champions League, dove il cammino pare in difficoltosa salita. Da qui sorge un interrogativo: perché il tecnico ha affievolito la sua verve? «Dell’atteggiamento di Conte non siamo mai soddisfatti – dice Giancarlo Padovan -. Lui è un termperamentale, avrebbe bisogno di recuperare quel tipo di veemenza per trascinare la squadra. In campo, durante la partita, lo è; nel post gara è più sereno. Questo vuol dire che è soddisfatto della sua squadra? Non so, ma certamente i risultati non parlano la stessa lingua di Conte».