Padovan: «Chivu inadeguato per l’Inter! Non ha stesso calibro»

Cristian Chivu sembra ormai la scelta numero uno dell’Inter per la panchina. Il Parma ha dato il via libera per la trattativa, Giancarlo Padovan dice la sua su Sky Sport e non è proprio favorevole.

GIUDIZIO PESANTE – La strada numero uno per l’Inter e la sua panchina adesso è Cristian Chivu. Giancarlo Padovan commenta in maniera pesante la situazione: «L’avrebbe capito anche un bambino che Inzaghi sarebbe andato via in qualsiasi caso. L’Inter doveva avere un piano A, non quello B. Hanno sbagliato con il Como perché non sono arrendevoli e Fabregas rimarrà. L’Inter è spiazzata, allenatori del calibro del club non ci sono. Chivu è assolutamente inadeguato, io faccio un altro nome: Raffaele Palladino. Per me è adatto, ha più esperienza e ha fatto bene alla Fiorentina. Ha avuto un’altra esperienza in Serie A, nessuno ha fatto i punti di Palladino con la Fiorentina. Nemmeno Italiano. Non ho capito l’ostracismo di Firenze nei suoi confronti. Palladino l’avrei visto buono per l’Inter, Chivu no. Ha meno esperienza, che sia interista non vuol dire niente. Chivu è andato a salvare una squadra che tanto mal messa non era, Palladino faceva le partite in campi difficili e qualche volta vinceva anche. Ci sono differenze»