Padovan: «Champions League, la differenza tra italiane e altre del tabellone»

Giancarlo Padovan ha parlato di Milan-Napoli dicendo la sua sulle italiane, quindi anche dell’Inter, in Champions League.

DIFFERENZA – Queste le parole del Giancarlo Padovan, negli studi di Sky Sport 24, commentando il match di ieri tra la squadra rossonera e quella azzurra in Champions League. «Milan-Napoli bel manifesto per il calcio italiano? Sì, manifesto per il calcio italiano. Manifesto per chi dice che le squadre italiane sono a livello dei quarti di finale di Champions, cioè non c’è differenza con le altre dell’altra parte del tabellone. L’unica differenza, secondo me, al momento la fa il Manchester City».