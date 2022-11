Padovan: «Champions League? Inter e Milan non passeranno insieme!»

Padovan sentenzia sulla Champions League. Il giornalista, ospite negli studi di Sky Sport, pessimista verso il passaggio ai quarti di finale di Inter e Milan

NO CONTEMPORANEAMENTE − Giancarlo Padovan dice la sua sul sorteggio di Champions League: «Io davo l’Inter per spacciata in Champions League, ma ha eliminato il Barcellona. Francamente faccio fatica però a pensare che Inter e Milan passino insieme al turno successivo, una forse ce la fa. Per il Napoli sono ottimista chiunque arrivi, Inter e Milan faccio fatica a pensare insieme ai quarti di finale!».