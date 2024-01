Padovan certo: «L’Inter vincerà lo scudetto! C’è solo una cosa da capire»

Al via una nuova giornata di campionato, con ancora la corsa scudetto in cui sono protagoniste Inter e Juventus. Giancarlo Padovan analizza la situazione e anche le prossime sfide in programma nel calendario di Serie A.

PRONOSTICO – Giancarlo Padovan, oltre a fare il punto su Inter e Juventus, prova a dire la sua su chi sarà la squadra vittoriosa alla fine del campionato. Di seguito le dichiarazioni del giornalista ospite a Sky Sport 24: «Sono sicuro, per quanto lo si possa essere nel calcio, che l’Inter vince mezzo scudetto di adesso e si cuce l’altra metà a maggio o giugno. La squadra di Inzaghi ha solo due punti di vantaggio: dietro c’è sempre la Juventus che qualche scherzetto lo può combinare. Io credo che l’Inter abbia una rosa, per qualità e quantità nettamente superiore a quella bianconera. Dipende, quando ricominceranno le Coppe, che la squadra di Allegri non ha, quale sarà la distanza e se ci sarà. Nelle prossime partite la Juventus ha un calendario apparentemente migliore e potrebbe arrivare allo scontro diretto addirittura davanti all’Inter. E questo psicologicamente fa cambiare le cose. Guardando il calendario dell’Inter ci sono Verona e Monza, due partite abbordabili, però poi ci sono Lazio, Napoli e Fiorentina in Supercoppa, Juventus, Roma. Lì qualche punto puoi perderlo. Però io sono risoluto nella mia convinzione, cioè che alla fine lo scudetto lo vinca l’Inter. Oggi si deve solo stabilire se lo farà con tanti punti di differenza o con pochi. L’Inter al momento sta ripetendo il campionato del Napoli lo scorso anno, ma c’è la Juventus che non sta andando meno forte».